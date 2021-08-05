Kütahya’da haşere ile mücadele

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü haşere mücadelesi kapsamında karasinek ve uçkun ilaçlama çalışmalarını şehir merkezinde devam ettirdi.

Şehrin birçok noktasında devam eden haşere ile mücadeleyle vatandaşlarımızın rahat bir yaz mevsimi geçirmesi hedefleniyor. Çöp konteynerleri ve mazgallarda yapılan uçkun ve karasinek ilaçlaması şehir merkezinde devam etti. Şehir her noktasında planlanan program dahilinde sürdürülürken, yapılan ilaçlamalarla birlikte vatandaşlarımızın rahat ve konforu en üst noktaya çıkartılmaya çalışılıyor.