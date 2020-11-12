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Kütahya’da ’Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı’ projesi

KÜTAHYA’DA “HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI” PROJESİ

KÜTAHYA 12.11.2020, 12:13
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Kütahya’da ’Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı’ projesi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2020 yılı Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı’ projelerine dahil işletmelerde, gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi Teknik Personel tarafından 2020 yılı Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında, ’Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı’ projelerine dahil merkez köylerde bulunan işletmelerde, gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği belirtildi.
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