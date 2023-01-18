Kütahya’da hakkında arama kaydı bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Kütahya’da hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan arama kaydı olduğu tespit edilen şahıs uyuşturucuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince İstiklal Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda A.E. (36) isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranıyor kaydı olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında, 0,56 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.