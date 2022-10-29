Kütahya’da hac ve umre ibadeti konusunda bilgilendirme toplantısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Kütahya’da müftülük personeli, ilçe müftüleri ve din görevlilerini hac ve umre ibadeti konusunda bilgilendirdi.

Kütahya’ya beraberinde Umre ve Kudüs Hizmetleri Daire Başkanı Muhammed Zeyd Özel ile birlikte gelen Genel Müdür Remzi Bircan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda yapılan toplantıda, Başkanlıkça yürütülen hac ve umre ibadeti konusunda yapılan çalışmalar ve beklentiler konusunda müftülük personelini bilgilendirdi.

Bilgilendirme toplantısına, il müftülük personeli, ilçe müftüleri ve din görevlileri katıldı.