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Kütahya’da Güvenlik Görevlilerine, “KAAN Uygulaması Geliştirme” eğitimi

Kütahya’da güvenlik görevlilerine, “KAAN Uygulaması Geliştirme” eğitimi verildiği bildirildi.

KÜTAHYA 04.06.2022, 08:33
Kütahya’da Güvenlik Görevlilerine, “KAAN Uygulaması Geliştirme” eğitimi

Kütahya’da güvenlik görevlilerine, “KAAN Uygulaması Geliştirme” eğitimi verildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri 1.Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Sait Kartopu ve Halil Kısalar tarafından Kütahya Belediye Başkanlığı Hezar Dinari Kültür Merkezinde toplam 965 özel güvenlik görevlisi, 60 kişi kurum, kuruluş yetkilisi ve 37 genel kolluk personeline KAAN Projesi Geliştirme Eğitimi verildi.

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