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Kütahya’da günlük 4 bin kişinin test sonucu beklemeksizin sonuçlandırılacak

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya’ya Covid-19 salgını mücadelesinde kullanılmak üzere yeni bir PCR cihazı alımı gerçekleştirildiğini belirtti.

KÜTAHYA 26.11.2020, 20:10
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Kütahya’da günlük 4 bin kişinin test sonucu beklemeksizin sonuçlandırılacak
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya’ya Covid-19 salgını mücadelesinde kullanılmak üzere yeni bir PCR cihazı alımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeni PCR cihazı alınmasıyla Kütahya Covid -19 testi çalışan cihaz sayısının 3’e çıktığını söyleyen İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” Bu 3 cihaz sayesinde günlük ortalama 4 bin kişinin test sonucu beklemeksizin sonuçlandırılabilecektir. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.
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