Kütahya’da göreve başlayan 112 sağlık personeline eğitim

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde yeni göreve başlayan 112 sağlık personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” 2022 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Programı çerçevesinde eğitimcilerimiz Hasibe Yüksel, Fatma Eşsiz, Dr. Şeref Gültekin ve Dr. Gökhan Gül tarafından Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde yeni göreve başlayan 112 personeline, çalışmalarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri adına işyerinde karşılaşabilecekleri tehlikeler, bu tehlikelere istinaden oluşabilecek riskler ve korunma tedbirleri hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiş olup, eğitim programı devam etmektedir” denildi.