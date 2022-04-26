Kütahya’da "Glütensiz” iftar

Kütahya Valisi Ali Çelik, engelli bireylerle iftarda bir araya geldi. İftara katılanlar çölyak hastaları için özel hazırlanan "Glütensiz" yiyeceklerle oruç açtı.

Kütahya Valiliğince İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programında masaları tek tek ziyaret eden Vali Ali Çelik, konuklarıyla sohbet ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın duasının ardından konuşma yapan Vali Ali Çelik, birlik ve beraberlikten duyduğu mutluluğu paylaştı.

Engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılması için Devletin bütün imkânlarının seferber edildiğini söyleyen Vali Çelik, “Engelleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. İnşallah daha iyisini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu anlamda yarınlardan çok ümitliyiz” dedi.

"Zorlukların üzerinden gelmek, engelleri birlikte aşmak için engelsiz bakmak gerekiyor” diyen Vali Çelik, “Bir arada olmak sorunları çözmenin iradesi. Yeter ki zihinlerde engel olmasın. Sizlerin dayanışması ve çabası da beni ayrıca memnun etti. Hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.