Kütahya’da gıda işletmeleri çalışanlarına özel hijyen eğitimi

Kütahya’da eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmeleri çalışanlarına yönelik özel hijyen eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Güvenlik ve Sağlık Birimi tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmeleri çalışanlarına yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle okul ve kurumlardaki gıda işletmesi çalışanları için özel hijyen eğitimi düzenlendi. Programda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Gıda mühendisi Merve Söyler, Sağlık Müdürlüğü’nden Diyetisyen Zafer Karadağ ve İl Milli Müdürlüğü Okul Sağlığı Hizmetleri Sorumlusu Serpil Kılınçkaya sunum yaparak özel hijyen eğitimini gerçekleştirdiler.