Kütahya’da gençleri buluşturan etkinlik

Kütahya Belediyesi tarafından organize edilen ‘Tanışma etkinliği’ belediye binası önünde gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe sivil toplum kuruluşları, üniversite grupları, resmi kurumların temsilcileri ile çok sayıda üniversiteli ve vatandaş katıldı.

Şehrinde çok sayıda kültürel, sanatsal ve sosyal aktiviteleri hayata geçiren Kütahya Belediyesi, özel bir etkinliğe daha imza attı. Kütahya’mızda öğrenim gören binlerce üniversiteli gencin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye’ye örnek olan projeler gerçekleştiren Kütahya Belediyesi, ‘Tanışma etkinliği’ ile gençleri bir araya getirdi. Çok sayıda svil toplum kuruluşu, üniversite grupları ve resmi kurumların stant açtığı etkinliğe, üniversiteli gençler yoğun bir katılım gösterdi. Etkinlik çerçevesinde genç misafirlerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, stantları tek tek gezerek gençlerin istek ve taleplerini dinledi.

"Gençlerimizin Kütahya’yı yakından tanımaları istiyorum"

Kütahya Belediyesi himayesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’yle bu etkinliğin organize edildiğini söyleyen Başkan Vekili Damcı, “İki üniversitemizde yaklaşık 10 bin civarında yeni gelen öğrencimiz var. Toplam mevcudumuz 50 bine yaklaştı. Gençlerimizin Kütahya’yı yakından tanımaları, öğrencilerimize sunduğumuz avantajları yerinde göstermek ve Kütahya’mızla kaynaşmak maksadıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğe sadece biz değil, kamu kurumlarımızda iştirak etti. Etkinliğimiz akşam saatlerine kadar devam edecek. Eğlenceli bir ortam sunduğumuza inanıyorum. Bundan sonraki projelerimizle de üniversiteli öğrencilerimize daha yakından tanıtmak maksadıyla iş birliği içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gençlerimiz duyarlı ve kapımız her zaman öğrencilerimize açık. Onlara ve bütün vatandaşlarımıza yönelik avantajlı projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum” dedi.

Gün boyunca yarışmalarla ve çeşitli aktivitelerle süren ‘Tanışma etkinliği’ konser, dans gösterileri ve kokteyl ile devam etti.

Özellikle İkamet Kart Projesi’yle, su faturalarından ulaşıma, sosyal tesislerden anlaşmalı firmalarda indirime kadar birçok alanda üniversiteli gençlerin yanında olan Kütahya Belediyesi, hayata geçireceği etkinlik ve projelerle gençlerin yanında olmaya devam edecek.

Programa Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, üniversite topluluk başkanları ve öğrenciler katıldı.

(EFE-)