Kütahya’da geçen yıl 224 kaçakçılık olayında, yakalanan 297 şahıstan 15’i tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2022 yılında 224 olayda, yakalanan 297 şahıstan 15’i tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Kaçakçılıkla Mücadele kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Parada Sahtecilik, Tefecilik, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarıyla ilgili olarak yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde, 224 olayda, 297 şahıs yakalanmış, 15 şahıs tutuklanmıştır. Suç unsuru olarak, 5 Milyon 230 bin 744 adet bandrolsüz makaron, 25 bin 172 adet tarihi eser, 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt, 460 adet kaçak sigara, 157 kilo kaçak tütün, 88 litre sahte alkol ve 44 adet kaçak telefon ele geçirilmiştir. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.