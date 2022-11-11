Kütahya’da firari şahıs yakalandı, uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Kütahya’da polis ekiplerince müşterek yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan firari şahıs yakalanırken, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan uygulama neticesinde Şüpheli Y. K. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan araç kapan atmak sureti ile durduruldu. Araç ve çevresinde yapılan aramalarda 53,90 gram metamfetamin ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 101,25 gram metamfetamin, 1 adet captagon hap,1.25 gram esrar maddesi, 38 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı.