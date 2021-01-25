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Kütahya’da firari 2 şüphelinin evinde uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya’da firari 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada 330 adet Lyrica (sentetik ecza) hap ele geçirildi.
KÜTAHYA 25.01.2021, 10:49
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Kütahya’da firari 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada 330 adet Lyrica (sentetik ecza) hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü,Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan firari 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, 330 adet Lyrica (sentetik ecza) hap ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.