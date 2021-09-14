Kütahya’da Fatih Anadolu Lisesi’nde bir sınıf daha karantinaya alındı

Kütahya’da Fatih Anadolu Lisesi’nde, Covid-19 testi sonrası 10-A şubesinden sonra, 10-D sınıfı öğrencileri de karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi’ndeki Fatih Anadolu Lisesi 10-A sınıfındaki 3 öğrencinin Covid-19 testleri pozitif çıkınca sınıftaki öğrencilerin tamamı 5 gün önce karantinaya alınmıştı. Aynı lisenin 10-D sınıfında da öğrencilerde de Covid-19 belirtileri görülünce test yapıldı. Okula gelen filyasyon ekipleri, 10-D sınıfındaki öğrencilerden beşinin testinin pozitif çıkması üzerine sınıftaki tüm öğrenciler evlerinde karantinaya alındı.