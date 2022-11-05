Kütahya’da Evliya Çelebi Mahallesi’ne su deposu

Kütahya Belediyesi, son olarak Evliya Çelebi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 3 bin tonluk su deposunu hizmete açtı. Açılışta konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bu şehrin gelecek 50 yılını, 100 yılını garanti altına almaya çalışıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın göreve geldiğinden bu yana yaptığı mahalle ziyaretlerinde en çok gündeme gelen su depolarının açılışları birer birer yapılıyor. Son olarak Evliya Çelebi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Evliya Çelebi Mahallesi İçme Suyu Deposu’nun açılışı yapıldı. Yapılan su deposuyla, Evliya Çelebi Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Aydoğdu Mahallesi ve Çamlıca Villalar Bölgesinin su ihtiyacı karşılanacak.

Su deposunun açılışında konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Evliya Çelebi Mahallemizin sınırları içerisinde bulunan alanda 2021 yılında ihalesini yapıp, yapımını tamamladığımız 3 bin tonluk içme suyu deposunun açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir Cuma günü, hayırlı bir gün ve hayırlı bir iş için buradayız. Vesile olan herkese huzurunuzda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüklenici firma çalışanlarından belediyemizde emeği geçen başkan yardımcısından çalışma arkadaşlarımıza kadar herkesten Allah razı olsun. Bu tür eserler gelecek nesillere yapılan en büyük yatırımlar. Miktar ve hacim olarak belki çok büyük görünmeyebilir ama fonksiyonu ve yaptığı iş itibariyle çok büyük yatırımlardan birisi bu. 3 bin ton, aynı anda Evliya Çelebi Mahallemiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallemiz, Bahçelievler Mahallemiz, Ziraat Mahallemiz ve Çamlıca bölgesindeki müstakil evlerimiz ile Aydoğdu Mahallemize kadar şehrimizin batı yakasındaki bu önemli yerleşim yerlerimizin en az gelecekteki 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak, temiz su içmelerini sağlayacak bir eser. Hepinizin de bildiği gibi, göreve geldiğimiz günden bu yana mahallelerimizin önceliklerini, mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda sıralıyoruz ve ona göre icraatlarımızı yapıyoruz. Göreve gelir gelmez yaptığımız mahalle ziyaretlerimizde bize en büyük ihtiyaç olarak gösterilen konulardan birisi de bunlardı. Bazı mahallelerimizde bazı vatandaşlarımız dedi ki ‘Bizim musluğumuzdan çamur akıyor. Bizim su deposundan başka acil ihtiyacımız yok’ dediler. Bu çerçevede her biri 300’er ton olmak üzere Sofu, Güveççi, Okçu ve Kumarı Mahallelerimize hemen su depolarımızı yaptık. İkizüyük Mahallemizde benzer bir sorun vardı, onu da yaptık. Önümüzdeki hafta orayı da açacağız” ifadelerini kullandı.