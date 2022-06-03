Kütahya’da ’Evliya Çelebi Gezi Yazısı Yazma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi tarafından il genelinde düzenlenen "Evliya Çelebi Gezi Yazısı Yazma” yarışmasında ilk üçe giren eserlerin sahipleri ödüllendirildi.

"Evliya Çelebi Gezi Yazısı Yazma” yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve danışman öğretmenlere ödülleri Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından verildi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Müdür Hasan Başyiğit, “Şehrimizden birçok önemli isim yetişmiştir. Bu isimlerden birisi de Evliya Çelebi’dir. Bu şahsiyetlerin çocuklarımıza öğretilmesi, benimsetilmesi önemlidir. Atatürk Lisesinin böyle bir etkinliğe vesile olmasından dolayı okul yöneticilerine ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmada sonunda, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Nihlegül Atay birinci, Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi Elif Rana Atiş ikinci ve Ali Güral Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Hatice Karaarslan üçüncü oldu.

Yarışmayla ilgili Atatürk Anadolu Lisesinden yapılan açıklamada, "Evliya Çelebi Gezi Yazısı Yazma” yarışmasının Evliya Çelebi hakkında gençlerde bir farkındalık oluşturmak, Covid-19 salgını nedeniyle uzunca bir süre evlere kapanmak zorunda kalan gençlerin bir nebze de olsa çevrelerini tanıyıp hava almalarını sağlamak, gezip gördükleri yerlerin coğrafi, tarihi, sosyal ve kültürel özelliklerini tanıtmak, böylelikle kendilerini ifade edebilme, Türkçeyi etkin ve güzel bir şekilde kullanabilme yeteneklerini geliştirmek amacıyla Millî Eğitim Müdürlüğünün olurlarıyla düzenlendiği belirtildi.