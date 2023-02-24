Kütahya’da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Kütahya’da 2022 yılında evlenmeler azalırken boşanmalar arttı.

Kütahya’da evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 3 bin 518 iken 2022 yılında 3 bin 394 oldu.

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2022 yılında binde 8,86 olarak gerçekleşti. Diğer bir ifadeyle Kütahya’da bin kişiden 8.86’sı evlendi.

Boşanan çiftlerin sayısı ise 2021 yılında bin 67 iken 2022 yılında bin 174 oldu.

Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2022 yılında binde 2,14 olarak gerçekleşti.

Kütahya’da boşanan çiftlerin 56’sı evliliklerini ilk aylarda, 95’i ilk yılında, 63’ü ikinci yılında, 75’i üçüncü yılında, 46’sı 4. yılında, 47’si beşinci yılında, 244’ü altı ila onuncu yılında, 166’sı onbir ile onbeşinci yılında, 382’si ise on altı ve daha fazla yılında sonlandırdı.