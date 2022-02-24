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Kütahya’da Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme toplantısı
Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın başkanlığında evde sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.
KÜTAHYA 24.02.2022, 10:05
Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın başkanlığında evde sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü sağlık yöneticileri, sağlık tesislerinin Başhekimleri ile evde sağlık hizmetleri birim sorumlularının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, evde sağlık hizmet kalitesinin artırılması adına il genelinde yapılacak uygulamalar değerlendirilerek talep ve öneriler istişare edildi.