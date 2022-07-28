banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Kütahya’da evde sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce evde sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

KÜTAHYA 28.07.2022, 13:26
Kütahya’da evde sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce evde sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sağlık yöneticileri, sağlık tesislerinin başhekimleri ile evde sağlık hizmetleri birim sorumlularının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, evde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak adına il genelinde yapılacak uygulamalar değerlendirilerek talep ve öneriler istişare edildi.

Yorumlar (0)
29°
açık