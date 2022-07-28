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Kütahya’da evde sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce evde sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.
KÜTAHYA 28.07.2022, 13:26
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce evde sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünün sağlık yöneticileri, sağlık tesislerinin başhekimleri ile evde sağlık hizmetleri birim sorumlularının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, evde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak adına il genelinde yapılacak uygulamalar değerlendirilerek talep ve öneriler istişare edildi.