banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
400 bin ton şeker ithal edilecek!
400 bin ton şeker ithal edilecek!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kayseri’de kupa coşkusu
Kayseri’de kupa coşkusu
Shireen Abu Akleh’nin kasten vurulmuş!
Shireen Abu Akleh’nin kasten vurulmuş!

Kütahya’da “Evde Sağlık Hizmetleri” değerlendirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce “Evde Sağlık Hizmetleri” değerlendirme toplantısı yapıldı.

KÜTAHYA 27.05.2022, 09:17
Kütahya’da “Evde Sağlık Hizmetleri” değerlendirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce “Evde Sağlık Hizmetleri” değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü sağlık yöneticileri, sağlık tesislerinin Başhekimleri ile evde sağlık hizmetleri birim sorumlularının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, evde sağlık hizmet kalitesinin artırılması adına il genelinde yapılacak uygulamalar değerlendirilerek talep ve öneriler istişare edildi.

Yorumlar (0)
25°
açık