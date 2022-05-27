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Kütahya’da “Evde Sağlık Hizmetleri” değerlendirildi
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce “Evde Sağlık Hizmetleri” değerlendirme toplantısı yapıldı.
KÜTAHYA 27.05.2022, 09:17
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce “Evde Sağlık Hizmetleri” değerlendirme toplantısı yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü sağlık yöneticileri, sağlık tesislerinin Başhekimleri ile evde sağlık hizmetleri birim sorumlularının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, evde sağlık hizmet kalitesinin artırılması adına il genelinde yapılacak uygulamalar değerlendirilerek talep ve öneriler istişare edildi.