Kütahya’da ’Eros’, ’Dionysos’ ve ’Herakles’ heykel başları bulundu

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti’nde sürdürülen kazı çalışmalarında ’Eros’, ’Dionysos’ ve ’Herakles’ heykel başları gün yüzüne çıkarıldı.

Penkalas Çayı, agora ve tiyatro bölümlerinde yürütülen kazı çalışmalarda, 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip tek parça erkek heykelinin yanı sıra, Yunan mitolojisi tanrılarından Eros ile Dionysos ve Herakles’e heykel başları gün yüzüne çıkarıldı.

Heykellerin yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor.