Kütahya’da Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatı tamamlandı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, inşaatı tamamlanan Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinin kısa zaman içinde hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapılan ve inşaatı tamamlanan Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulunan İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” Bakım merkezimizin içerisinde engellilerimize yönelik sadece barınma hizmeti verilmeyecek, aynı zamanda bakımları ile birlikte rehabilite edilmelerine yönelik çalışmalarda yapılacaktır. Engellilerimiz için hazırlanan hoby bahçeleri, atölyeler ve spor alanlarımız bireylerimizin nitelikli zaman geçirmesine imkan sağlayacak. Bakım Merkezimizde 72 engelli bireye hizmet verecek şekilde planlandı. Bir idari bina ve iki bloktan oluşan merkez 7 bin metrekare alanda inşa edilecek. 8 daireden oluşan yaşam evleri 250’şer metrekare genişliğinde olacak her birinde 9 engelli vatandaşımız rehabilite edilecek” dedi.