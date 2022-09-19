Kütahya’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlilerince, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde 100 kişiye eğitim verildi.

Konuyla ilgili Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz TUBİM Büro Amirliği görevlilerimizce, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde A.Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi ve Kütahya Spor Lisesi, Abdülhamid Han Anadolu Lisesi toplantı salonunda velilere ve okul öğretmenlerine yönelik 61 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 100 kişiye eğitim verilmiş, “UYUMA” uygulaması anlatılmış, “İki Ekmek” isimli kısa film izlettirilmiştir” denildi.