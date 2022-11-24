Kütahya’da ’En güzel şiiri’ Nuray Doğan yazdı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Öğretmenler Arası Şiir Yazma Yarışması’nda Nuray Doğan il birincisi oldu. Yoğun katılımın olduğu yarışmada ’Bana Emanet’ isimli şiiri ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nuray Doğan, il birincisi oldu.

Doğan, ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı’nın elinden aldı.

Meslekte 23 yılı geride bırakan Nuray Doğan, "Yazdığım şiirin birinci olması beni mutlu etti. Bu ödül bana en güzel Öğretmenler Günü hediyesi oldu" diye konuştu.