Kütahya’da en anlamlı sergi

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü’nün “Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” isimli sergisi ziyarete açıldı.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, 2022 yılında Mehmet Akif Ersoy’u anmak amacıyla “Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” temasının işlendiğini ifade etti.

Müdür Telli, çinicilik, dokumacılık, dericilik ve keçecilik gibi geleneksel sanatlarıyla Mehmet Akif Ersoy’un milli şuurunun somutlaştırıldığını belirtti.

Elif Telli, "Her biri özgün tasarımımız olan çiniden keçeye, deriden dokumaya kadar farklı alanlarda hazırlanmış eserlerle milli şairimizi bir kere daha anmak ve tanımak istedik. Modern kültürün etkisi altında bozulmuş kültür ve sanat eserlerini gelecek nesillere taşımak ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla kurumumuz önemli bir rol üstlenmiştir. Bu görevin önemli semerlerinden biri olarak yazdığımız kitap ve kataloglar, hazırladığımız sergiler ve üretim çalışmalarımızın yanı sıra şehrin kimliğine silinmeyecek bir iz bırakacak enstitü müzemizle Mehmet Akif merhumun savunucusu olduğu milli kültür değerlerimizin hizmetindeyiz" diye konuştu.

Telli, sergide 20 eserin yer aldığını sözlerine ekledi.