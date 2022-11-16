Kütahya’da "Eğitim Becerileri Sertifika Programı" tamamlandı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Eğitim Becerileri Sertifika Programı" başarı ile tamamlandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleşen eğitimde; Rektör Yardımcısı ve SBF Dekanı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Orhan Özatik, Doç. Dr. Yasemin Özatik, SBF öğretim elemanları Doç. Dr. Sultan Güçlü, Dr. Öğr. Üyesi Cihan Caner Aksoy, Ortak Dersler Bölümü Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Büşra Çevik ile Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Recep Serkan Arık eğitimci olarak yer aldı.

Eğitim sonunda gerçekleşen sertifika sınavı sonrası katılımcılara belgeleri dağıtıldı.