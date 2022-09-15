Kütahya’da EDS çalışmaları başlıyor

Daha güvenli trafik için kurulumu önümüzdeki günlerde yapılacak olan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile ilgili Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret eden firma yetkilileri, sistem hakkında bilgi verdi.

Trafik kazalarının azalmasında önemli rol oynayan ve hız kontrolünü sağlayan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulumu ile ilgili çalışmalar başladı.

Önceliğin çevre yollarına verileceği EDS ile ilgili detaylı bilgi vermek için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret eden firma yetkilileri, sistemin nasıl çalıştığı, kurulumun nasıl yapılacağı ve diğer illerdeki örnekleri hakkında Başkan Işık’a bilgi verdiler.

Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Kutlu’nun da yer aldığı ziyarette Başkan Işık, kazaların önlenmesinde etkin rol alan EDS’nin Kütahya’da kuruluyor olmasının trafik güvenliği için önemli olduğunu ifade etti. Başkan Işık, firma yetkililerine teşekkür ederek, trafikte muhtemel kaza risklerinin EDS ile minimum seviyelere düşeceğini hatırlattı.