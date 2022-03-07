Kütahya’da ebelere hizmet içi eğitim

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) ile KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (AD) iş birliği kapsamında ‘Doğum Eyleminde Aktif Pozisyonların Kullanımı’ konulu hizmet içi eğitim verildi.

Ebelik AD’den Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Unutkan tarafından verilen eğitime, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Taşçı ve ebeler katıldı. Eğitimde ‘Anne Dostu Hastane’ uygulamaları çerçevesinde önerilen aktif pozisyonların kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Unutkan, eğitim sonunda doğum hizmetlerinin geliştirilmesi için KSBÜ Ebelik AD olarak her zaman iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.