Kütahya’da duygulandıran program

Kütahya’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümünü sebebiyle düzenlenen programda duygusal anlar yaşandı. AK Parti’nin Üniversite Birimi ÜNİAK tarafından hazırlanan programda 12 ülkeyi temsilen öğrenciler, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve parti yöneticilerinin de hazır bulunduğu anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Başkan Ceyhun, öğrencilere Türk bayrağı hediye etti.

"Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın" diyen Başkan Ceyhun, "İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Başkan Ceyhun, Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, partililer ve Cezayir, Mısır, Fas, Somali, Yemen, Sudan, Filistin, Suriye, Azerbaycan, Afganistan, Ürdün ve Lübnan uyruklu öğrencilerin toplu olarak İstiklal Marşı’nı okunmasıyla sona erdi.