Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da polis uygulama noktasında durdurulan araçta ve içinde bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 100,56 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kütahya-Eskişehir yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında durdurulan araçta ve içinde bulunan O.E ve U.A. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 100,56 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.E ve U.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.