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Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya il girişinde polis ekiplerince durdurulan içinde 3 şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada,13.64 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.

KÜTAHYA 30.06.2022, 14:56
Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya il girişinde polis ekiplerince durdurulan içinde 3 şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada,13.64 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Plakası belirlenen araç ekipler tarafından Kütahya il girişinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramada,13.64 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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