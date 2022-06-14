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Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 0,30 gram bonzai,12 adet sentetik hap ve 2 adet payp ele geçirildi.

KÜTAHYA 14.06.2022, 20:22
Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 0,30 gram bonzai,12 adet sentetik hap ve 2 adet payp ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalarda, K.U. (22) isimli şahsın sevk ve idaresindeki I.Y.B. (24), Ö.G. (35) ve E.Ç. (30) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 0,30 gram bonzai,12 adet sentetik hap ve 2 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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