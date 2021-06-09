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Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da polis uygulama noktasında durdurulan araçta 4 bin 638 adet ecstasy hap, 208,88 gram kokain ve 0.90 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

KÜTAHYA 09.06.2021, 12:34
Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da polis uygulama noktasında durdurulan araçta 4 bin 638 adet ecstasy hap, 208,88 gram kokain ve 0.90 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.Ö. isimli şahsın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Şahsın içerisinde bulunduğu araç Kütahya girişinde bulunan polis uygulama noktasında durduruldu.

Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada, 4 bin 638 adet ecstasy hap, 208,88 gram kokain, 0.90 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
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