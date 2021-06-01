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Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA 01.06.2021, 14:45
Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, G.K. isimli şahsın uyuşturucu sevkiyatı yapabileceği tespit edildi. Bahse konu şahsın içerisinde bulunduğu araç Kütahya girişinde bulunan polis uygulama noktasında durduruldu. Şahsın yapılan kontrollerinde, 116,56 gram bonzai, 201 adet extasy hap ve 2 adet ritalın sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli G.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
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