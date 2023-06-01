Kütahya’da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PTS noktasında durdurulan araçta ve 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 9,41 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Kütahya- Eskişehir PTS noktasında durdurulan araç ve araç içerisinde bulunan H. G. S, M. T ve N. I. G isimli şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda iki parça halinde toplam 9,41 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.