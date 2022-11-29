Kütahya’da durdurulan araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin bulunduğu araçta 2 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen K. I. ve Z. K. isimli şahısların bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.