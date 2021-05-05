Kütahya’da “dur” ihtarına uymayan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya’da 4 şüphelinin bulunduğu araçta bulunan sırt çantasında uyuşturucu içerikli 224 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı “dur” ihtarına uymayan araç Atatürk Bulvarı Sultan market önünde yakalandı. Araçta bulunan T.K.(35), M.A. K.(33), N.Ç.(28), E.K.(33) isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, sırt çantasının içinden 224 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar ve ele geçirilen maddeler Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.