Kütahya’da “dur” ihtarına uymayan araçta silah ele geçirildi

Kütahya’da “dur” ihtarına uymayan bir otomobilde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 tüfek ve bu silahlara ait 18 fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, il merkezinde yaya devriyelerinin dur ihtarına uymayarak kaçan araçtaki M.Y.(27) ve Ş.Y.(19) Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde 1 tabanca, 11 adet fişek, 1 tüfek ve buna ait 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.