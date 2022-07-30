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Kütahya’da “Dünya Hepatit Günü” etkinlikleri

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Dünya Hepatit Günü” nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

KÜTAHYA 30.07.2022, 10:46
Kütahya’da “Dünya Hepatit Günü” etkinlikleri

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Dünya Hepatit Günü” nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Dünya Hepatit Günü çerçevesinde, hepatite dikkat çekmek ve farkındalığın artırılması amacıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bilgilendirme standı açıldı. Hepatit hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinliklerde Hasta ve Hasta yakınlarına konuyla ilgili broşürler dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

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