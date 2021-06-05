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Kütahya’da “Dünya Çevre Günü” etkinlikleri

Dünya Çevre Günü nedeniyle Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan tarafından ziyaretler gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 05.06.2021, 12:38
Kütahya’da “Dünya Çevre Günü” etkinlikleri

Dünya Çevre Günü nedeniyle Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan tarafından ziyaretler gerçekleştirildi.

Dünya Çevre Günü kapsamında yapılan ziyarette doğa ve çevreye duyarlı madencilik faaliyetlerinin yapılmasının önemine değinildi ve ancak sürdürülebilir madencilik faaliyetleri ile gelecek nesillere çevresel değerlerin korunduğu, yaşanabilir bir dünya bırakılabileceği mesajı verildi.
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