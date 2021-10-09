Kütahya’da "Dünya Aracı Şehirler Forumu"

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) katkılarıyla düzenlenen "2. Dünya Aracı Şehirler Forumu" sona erdi.

Kütahya Belediyesi’nin ev sahipliğinde 4 gün süren etkinliklere, 86 ülke belediye başkanı ile UCLG temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Formun kapanış konuşmasını Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık yaptı. Kütahya’nın 7 bin yıllık geçmişi olan bir şehir olduğunu belirten Işık, "Kütahya bir çok zenginliği bünyesinde barındırıyor.

Kütahya il genelindeki nüfusu 600 bin civarında, şehir nüfusumuz 270 bin civarında. Sahip olduğu 7 bin yıllık tarihi geçmişi ile geçmişte de bugünde de birçok olayın öncüsü olmuş, dünyanın gelişiminde katkıda bulunmuş. Tipik bir Türk şehri, kültür ve sanat şehri. Roma İmparatorluğu’ndan başlayarak, Bizans, Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti gibi farklı medeniyetlere, farklı dönemlerde ev sahipliği yapmış çok önemli roller üstlenmiştir. Büyük şehirlere göçün önlenmesinde aracı şehirlerin rolü oldukça önemli. Aracı şehirler küçük şehirlerden büyük şehirlere göçün önlenmesinde büyük bir role sahip. O nedenle aracı şehirler ne kadar güçlenirse, büyük şehirler göç almaktan kurtulacaktır. Aracı şehirlerin bu konudaki bilgi ve birikimlerin paylaşılması her ülkemizdeki aracı şehrimizin güçlenmesini ve büyük katkıda bulunmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici da, dünya nüfusunun yarıdan fazlasının şehirlerde yaşadığını kaydetti.