banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklamalar!
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması

Kütahya’da doğum oranları azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Doğum İstatistiklerine göre, Kütahya’da doğum oranları azalmaya devam ediyor.

KÜTAHYA 18.05.2021, 14:05
Kütahya’da doğum oranları azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Doğum İstatistiklerine göre, Kütahya’da doğum oranları azalmaya devam ediyor.

TÜİK’ ten yapılan açıklamaya göre, Kütahya il genelinde 2020 yılında 5 bin 615 bebek dünyaya geldi. Kütahya’da doğan bebeklerin 2 bin 862’si erkek, 2 bin 753’ü kız bebeklerden oluşuyor. Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısının ifade edildiği kaba doğum hızının 2020 yılı Türkiye ortalaması yüzde 13,3 iken, bu rakam Kütahya’da yüzde 9,7 oldu.
Yorumlar (0)