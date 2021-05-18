Kütahya’da doğum oranları azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Doğum İstatistiklerine göre, Kütahya’da doğum oranları azalmaya devam ediyor.

TÜİK’ ten yapılan açıklamaya göre, Kütahya il genelinde 2020 yılında 5 bin 615 bebek dünyaya geldi. Kütahya’da doğan bebeklerin 2 bin 862’si erkek, 2 bin 753’ü kız bebeklerden oluşuyor. Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısının ifade edildiği kaba doğum hızının 2020 yılı Türkiye ortalaması yüzde 13,3 iken, bu rakam Kütahya’da yüzde 9,7 oldu.