Kütahya’da DÖGEP ve YÖGEP toplantıları

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) Aralık ayı toplantıları gerçekleştirildi.

Kütahya’da bulunan Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları yöneticilerine yönelik olarak Anadolu İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip Ortaokulları Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) Aralık ayı toplantısı Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Toplantıda "Modern çağda yeni neslin duygu, düşünce ve davranışlarını anlamak" konusu işlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) Aralık ayı toplantıları yapıldı. Temel eğitim kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri toplantılarını Şehit Selim Cansız Anadolu Lisesinde yaparken, ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ise Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yaptılar.

Toplantıda öğretmenlik mesleğinin temel değerleri, mesleğin itibarı ve etik ilkeleri ele alındı. Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz’ın konuyla ilgili videosu öğretmenler tarafından izlendi.