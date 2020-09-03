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Kütahya’da doğaya kınalı keklik salındı
KÜTAHYA’DA DOĞAYA KINALI KEKLİK SALINDI
KÜTAHYA 03.09.2020, 15:21
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen kınalı keklikler Kütahya’da doğaya salındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya Şube Müdürlüğüne, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü keklik üretme çiftliğinden tahsis edilen kınalı keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın ve Kütahya Şube Müdürü İsmail Lafcıoğlu’nun katılımıyla kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.
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