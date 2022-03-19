Kütahya’da doğa turizmi etkinlikleri

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün (DKMP) Doğa Turizmi etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik endemik türler, biyolojikçeşitlilik, biyokaçakçılık ve Doğa Turizmi konularında bilgilendirmelerde bulunduğu bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğünce Mimar Sinan Ortaokulu ve Kadir Adlım Ortaokulunda toplam 115 öğrenciye endemik türler, biyolojikçeşitlilik, biyokaçakçılık ve Doğa Turizmi hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.