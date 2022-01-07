Kütahya’da diyabet hastası çocukların mücadelesine destek

Kütahya Valiliği, Tip-1 Diyabetli 83 çocuğun hayat konforunu ve kalitesini artıracak projeyi hayata geçirdi.

Hayırsever iş insanları ile Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Kısa sürede çözüm üretildi. Bu Kütahya’mız için çok değerli. Çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeleri için mücadelemiz devam edecek” dedi.

Kütahya Valiliği koordinesinde; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında sürekli kan şekeri ölçüm cihazı ve sensörleri hayırsever iş insanları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının destekleriyle temin edildi.

Hezar Dinari Kültür Merkezinde düzenlenen programda; Tip-1 Diyabetli 83 çocuğun ailelerine çocukların anlık takiplerini yapmalarında parmak delme ihtiyacını ortadan kaldıran sensör verildi.

Diyabet hastası çocukların yaşadıkları sıkıntıya Kütahya’nın kısa sürede çözüm ürettiğini belirten Vali Ali Çelik, “Biz fedakâr bir milletiz. Yeter ki sorunları birbirimize güzel anlatalım, çözmek için hep birlikte irade koyalım. Bu projemizle; acıyı, sevinci bir arada paylaşmanın değerini gördük. 3 günlük kısa bir sürede ihtiyacımız olan cihazları iş insanlarımızın, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın desteğiyle tamamladık. Bu Kütahya’mız adına çok değerli. ‘İnsanların en hayırlısı insanlığa hayırlı olandır’ ifadesiyle, insanlığa faydalı hizmet konusunda çaba gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeleri için mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

Kütahya Tip-1 Diyabetliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş, Vali Ali Çelik ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan’a teşekkür plaketi takdim etti.

Program, sürekli kan şekeri ölçüm cihazı ve sensör alımına destek veren iş insanları ile STK temsilcilerine teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.