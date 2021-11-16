Kütahya’da “Diyabet” Eğitimi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimi olarak tarafından 12-18 Kasım Diyabet Haftası kapsamında, "Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Bakımı, İnsülün/ Glukagon Uygulaması Eğitimi" düzenlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel okul/kurumlarda diyabetli çocukların bakımı ve desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan "Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Okul/Kurumlarda Bakımı ve Desteklenmesi Hakkında Yönerge" Ekim 2020 2757 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlardaki Tip-1 Diyabetli öğrenciler belirlenmiş olup okulların talebi doğrultusunda eğitim alacak personeller belirlenerek bu eğitim programı oluşturulmuştur. Program İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılmıştır” denildi.

Diyabet Eğitimi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş ve Diyabet Hemşiresi Yeşim Kusursuz tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda verildi.