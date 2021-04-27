Kütahya’da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlene “23 Nisan” konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, Resim yarışmasında birinci olan Yunus Emre İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Keskin’e, ikinci olan Evliya Çelebi İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Şevval Su Kurt’a, üçüncü olan Kütahya Özel İstek İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Salih Efe Bozyiğit’e, kompozisyon yarışmasında birinci olan Mehmet Akif İnan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Balım Ada Yaşar’a, ikinci olan Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ceyda Uyar’a ve üçüncü olan Kütahya Özel İstek Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ata Özker’e ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından verildi. Başyiğit, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.