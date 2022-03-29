Kütahya’da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Orman Haftası nedeni ile düzenlenen doğa, orman ve ağaç sevgisi konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında derece alan öğrencilere düzenlenen tören ile ödülleri verildi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kütahya Valisi Ali Çelik ve il protokolünce verildi.

Orman Haftası nedeni ile düzenlenen İlkokullar arası resim yarışmasında, birinci Şehit Muhammed Yılmaz İlkokulundan Yiğit Boz, ikinci Çamlıca İlkokulundan Müberra Günen, üçüncü Simav Çitgöl İlkokulundan Hatice Yalçınöz oldu.

Ortaokullar arası kompozisyon yarışmasında, birinci Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulundan Hatice Elif Zeybek, ikinci Özel Kütahya İstek Ortaokulundan Salih Efe Bozyiğit, üçüncü Akkent İmam Hatip Ortaokulundan Emine Nisa Tilki oldu.

Liseler arası şiir yarışmasında, birinci Kütahya Lisesinden Dilara Yavuz, ikinci Aslanapa Anadolu Lisesinden Melike Özkul, üçüncü ise Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Abdullah Dumanoğlu oldu.