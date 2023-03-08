Kütahya’da depremzede kadınlara yönelik konferans

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kütahya Valiliği himayesinde Kütahya’da yaşayan depremzede kadınlar ve aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün düzenlediği “Dünya Kadınlar Günü Travmayı Tanımak” konulu konferansa Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, eşi Fatma Işık ile birlikte katıldı.

Akkent Mahallesi’nde yer alan Atatürk Ortaokulu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Travmayı Tanımak” psiko eğitim konferansı verildi.

Kütahya’da yaşayan depremzede kadınlara ve ailelerine yönelik düzenlenen konferansa Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, eşi Fatma Işık ile birlikte katıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in eşi Nezihe Çelik, Vali Vekili Mustafa Güney ve il protokolü katıldı.